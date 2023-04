Stragi naziste | aumentano le cause contro la Germania in Fvg

(Di martedì 25 aprile 2023) Si ingrossano le fila di chi si sta organizzando per portare in un aula di tribunale tragedie familiari rimaste senza sentenze perché avvenute in tempo di guerra; sono i familiari di vittime di ...

Si ingrossano le fila di chi si sta organizzando per portare in un aula di tribunale tragedie familiari rimaste senza sentenze perché avvenute in tempo di guerra; sono i familiari di vittime di ...... dei duemila caduti in combattimento e delle duemilaseicento vittime dellenazifasciste, ... comandante delle forze di occupazioniin Italia, che e' scolpita in una lapide sul municipio ...Intanto, immediatamente occupata da truppe, arrivate a Cuneo l'11 settembre '43, la ... Ciò che si ripetè tristemente, nei soli 4 mesi successivi, con le analoghedi Bagnolo, Ceretto, ...

Il presidente della Repubblica italiana si è recato a Boves, nel cuneese, nella Festa della Liberazione dal nazi-fascismo, per rendere omaggio, nella parrocchia dove riposano le loro spoglie a due sac ...