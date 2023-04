Sting suona per i detenuti di Napoli | con una chitarra costruita con il legno di un barcone

(Di martedì 25 aprile 2023)aveva promesso a padre Antonio Loffredo, ex parroco della Basilica del Rione Sanità, che avrebbeto per idi Secondigliano. L'ex Police ha programmato il concerto privato, ...

riscrive Fragile, uno dei suoi più celebri pezzi dedicato al giovane inerme Ben Linder, ucciso dai Contras in Nicaragua, in una versione dal sapore carcerario. La canzone, eseguita con chitarra ...riscrive Fragile, uno dei suoi più celebri pezzi dedicato al giovane inerme Ben Linder, ucciso dai Contras in Nicaragua, in una versione dal sapore carcerario. La canzone, eseguita con chitarra ...... quando Fred Taylor, proprietario dello Scullers Club, un locale dove simusica jazz dal vivo,... Ascolta la prima delle canzoni in scaletta, la cover di " Fields Of Gold" di, e quasi sviene ...

Sting a Napoli suona per i ragazzi del carcere di Secondigliano | Userà la chitarra fatta coi resti dei barconi TGCOM

L'esecuzione, intima e toccante, è stata realizzata all'interno di un carcere e filmata con l'aiuto di Trudie e Lorenza, entrambe con Sting nella produzione del film-documentario Posso entrare An ode ...Programma top secret per la star britannica. Il concerto per i detenuti è una promessa fatta a padre Antonio Loffredo ...