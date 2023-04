Squalificato Landucci | ecco la frase che ha detto a Spalletti a fine gara

(Di martedì 25 aprile 2023) A distanza di giorni dalla partita che ha dato la quasi matematica della vittoria dello scual Napoli e ha messo in difficoltà in classifica la Juventus, continuano a uscire momenti di grande nervosismo da parte della panchina bianconera durante e alladella partita. Marco, vice di Allegri, è stato multato per quindicimila euro e ha avuto un turno di squalifica per avere, dice il comunicato ufficiale del Giudice sportivo “al termine della, nell’area spogliatoi, rivolto all’allenatore della squadra avversaria epiteti offensivi e minacciosi”. Secondo la ricostruzione fatta da La Stampa di Torino,si sono trovati a contatto eha: “Pelato di m?., ti mangio il cuore”.non ...

Calcio 2022 - 2023 Serie A Squadra Napoli Il Giudice sportivo ha inflitto una giornata di squalifica e un'ammenda di 5000 euro a Marco, allenatore in seconda della Juventus dopo il match contro il Napoli. Il vice di Massimiliano Allegri, come si legge dal comunicato ufficiale diffuso dalla Lega Serie A, è stato punito 'per ...... a rischio per Roma - Milan Scudetto al Napoli: ecco quando gli azzurri potranno festeggiare Classifica Serie A - Calendario Serie A - Marcatori Serie A, cosa è successo "Pelato ...(si legge nel referto) 'per avere, al termine della gara, nell'area spogliatoi, rivolto all'allenatore della squadra avversaria epiteti offensivi e minacciosi; infrazione rilevata dal ...

