Sputava chiodi e pezzi di vetro | choc su Rete 4 | chi sconvolge Giuseppe Brindisi

(Di martedì 25 aprile 2023) La lotta tra l'uomo e il Diavolo non è solo roba da Hollywood: è una battaglia quotidiana, quasi banale e per questo molto, molto rischiosa. A Zona Bianca su4 il vaticanista Fabio Marchese Ragona parla dell'intervista realizzata nel 2015 al famoso esorcista Padre Amorth, un anno prima della sua morte. «Aveva in mano un barattolo con dentrodiappuntiti e catene. Mi disse che lino fuori gli indemoniati durante l'esorcismo», sottolinea il giornalista. Brividi lungo la schiena dei telespettatori, e la pelle d'oca continua anche quando prende la parola il teologo Padre François Dermine, in collegamento con. «È vero che il Demonio minaccia l'esorcista? A lei è capitato di essere stato minacciato personalmente?». «A me sì ...