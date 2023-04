Spari in strada a Genova | un morto L’assassino si rifugia nella Chiesa della Santissima Annunziata del Vastato

(Di martedì 25 aprile 2023) “Chiama la polizia, ho ucciso un uomo”. Sono le parole che l’autore di un omicidio ha detto al sacrestanodelsubito dopo essere entratobasilica di corsa ed essersi seduto su alcuni gradini. Il sacrestano Jean Pascal Colì ha così chiamato subito le forze dell’ordine che hanno arrestato l’uomo che “indossava dei guanti da lavoro”, come ha spiegato. La vittima è un ragazzo di 25 anni, ucciso a colpi di pistola anel quartiere di Prè. L’omicidio è avvenuto in Via Polleri, in zona centro, al culmine di un litigio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il giovane senza però riuscirci. L’autoresparatoria si èto ...

Via Polleri è una strada molto trafficata a ridosso di piazza della Nunziata che oggi era affollata di genovesi e di turisti.

Una lite in strada, l'urlo «non farlo», poi un colpo di pistola. Un ragazzo di circa 25 anni è stato ucciso nel tardo pomeriggio in via Polleri, nel quartiere del Carmine ...Sparatoria e un uomo morto in via Polleri, nel centro di Genova. È accaduto alle 18.10, è arrivato il 118, i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma tutto è stato inutile. La vittima è un uomo di ...