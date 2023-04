Spalletti ha avuto il coraggio di salutare i senatori del Napoli e di ricominciare daccapo (CorSera)

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 aprile 2023) Per loche viaggia in autostop “ilè una stazione deluxe“. Qui, con la squadra di De Laurentiis,“scrive la pagina più importante della sua carriera da allenatore“. Monica Scozzafava scrive del tecnico delsul Corriere della Sera.ha vinto due titoli nazionali in Russia, ma lo scudetto di Serie A è un’altra cosa, rappresenta un traguardo storico. “Trentatrè anni dopo Maradona c’è Lucio da Certaldo, 64 anni, arrivato adopo due anni vissuti lontano dal calcio. La fama di uomo spigoloso nel tempo si è rivelata una forza. Ha imposto il suo stile senza ipocrisie o infingimenti. Luciano alha dato tutto se stesso, scegliendo a un certo punto di vivere, in simbiosi con la squadra e l’ambiente, nel centro sportivo di ...