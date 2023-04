Spalletti e Totti hanno fatto pace? Cos’è successo a Le Iene e cosa si sono detti

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) Questa sera, martedì 25 aprile, durante la trasmissione le, andrà in onda probabilmente uno dei servizi più significativi in merito a una vicenda che va avanti oramai da più di cinque anni. Uno degli inviati del programma, infatti, è riuscito (almeno sino a quando non avverrà realmente l’incontro) in qualche fino a qualche tempo fa sembrava veramente impossibile visti i grossi litigi ai tempi della Roma. Lucianoe Francescopotrebbe fare. E non è una follia, le premesse sembrano più che buone. È proprio vero che il tempo, in parte, rimargina le ferite. Tutto questo avvin qualsiasi tipo di relazione, professionale e non. E tra l’ex numero 10 storico dei giallorossi, e l’attuale allenatore del Napoli, sta accedendo esattamente lo stesso. Una frattura ...