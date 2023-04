Sondaggi politici | sale il Pd di Elly Schlein

Leggi su lopinionista

(Di martedì 25 aprile 2023) ROMA – Fratelli d’Italia cala, il Pd cresce e si avvicina. Ilo Swg per il Tg La7 relativo alle intenzioni di voto attribuisce a Fratelli d’Italia il 28,6%. Il partito guidato da Giorgia Meloni cede lo 0,4%.il Pd di(foto), che guadagna lo 0,1% e ora vale il 21,1%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte è stabile al 15,4%. Passo indietro della Lega dal 9,4% al 9,3%. Forza Italiadal 6,3% al 6,6%. Azione, dopo le tensioni con Italia Viva e lo stop al progetto del partito unico, si attesta al 4,4%. Verdi e Sinistra valgono il 3%, mentre Italia Viva è al 2,4% come +Europa. Per l’Italia con Paragone è al 2,3%, davanti a Unione Popolare (1,8%). L'articolo L'Opinionista.