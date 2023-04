Solo un terzo dell' abbigliamento prodotto è poi acquistato

Leggi su iodonna

(Di martedì 25 aprile 2023) Moda sostenibile. Produrre piùdi quanto il mercato sia in grado di assorbirne? Succede da poco più di cinquant’anni. In precedenza non esisteva infatti un moo che prevedesse lo stoccaggioe merci. «All’inizio del XX secolo, dalla sartoria si passò alla produzione in serie. Il prêt-à-porter contribuì certamente all’ossessione per la taglia e le diete, dovendo aggirare il problemae misure individuali e stabiliree convenzioni aleatorie». Così argomenta Marta D. Riezu ne La moda giusta. Un invito a vestire in modo etico (Einaudi), in cui molto c’è da imparare sull’oscuro mondo che spesso (fortunatamente, non sempre) sta dietro a molti degli acquisti fashion fatti d’impulso. Dando vita a una vera sindrome, l’oniomania, l’impulso all’acquisto sfrenato. ...