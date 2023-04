Soldi su case popolari | scuole e musei | Renzi vuole spendere così i fondi del Pnrr

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 aprile 2023) Un incontro con Giorgia Meloni e il ministro Raffaele Fitto. Per evitare di perdere idele per destinare iinizialmente pensati per la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi in. È un fiume in piena Matteo, che ieri pomeriggio ha chiesto a Dario Nardella di fermarsi. E di riflettere. «È giunto il momento di abbandonare l'ideologia. L'Unione Europea ha detto ciò che noi sosteniamo da un anno. Ovvero che utilizzare ipubblici per riqualificare uno stadio di calcio non è ammissibile. Ma vi immaginate gli euroscettici olandesi che dicono sì allo stadio della Fiorentina? Oggi persino i giornali tedeschi parlavano di questa vicenda. Su, siamo seri». Critiche feroci ad un ...