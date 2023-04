Soffri di gymtimidation? Come superare l’ansia da palestra e iniziare

Leggi su robadadonne

(Di martedì 25 aprile 2023) «Lanon fa per me», «Non mi sento a mio agio ad allenarmi con altre persone», «Laè troppo impegnativa», «Mi guarderebbero tutti», e, l’immancabile: «Inizio lunedì». Oltre ai semplici riduzionismi che si possono applicare a frasi dette e ridette (e sentite e risentite)queste, nella maggior parte dei casi il diniego di recarsi innon è da ricondursi a noia, mancanza di volontà o pigrizia, bensì a una vera e propria ansia sociale, che, da qualche tempo, ha anche un nome specifico: ““. Importata dal mondo anglosassone – dove è particolarmente sofferta -, laè trasversale e colpisce tutti, e riguarda sia il timore iniziale di recarsi in, sia il giudizio che ne può conseguire allenandosi in mezzo ad altre ...