Skoda - Elroq | Small | Combi | Space e le Enyaq restyling | sei nuove elettriche entro il 2026

(Di martedì 25 aprile 2023) Sei novità nel giro di tre anni, di cui quattro sono modelli inediti: il futuro elettrico dellaprende forma e noi ne abbiamo avuto un primo assaggio da vicino. La materia, per il momento, è l'argilla delle maquette e non i lamierati delle vetture vere e proprie, che inizieranno a manifestarsi a partire dal 2024. Nell'ordine, abbiamo una Suv media, chiamata, erede della Karoq nell'era a batteria; una sport utility urbana, di dimensioni compatte e prezzo sotto i 25 mila euro; idiedCoupé, il cui frontale si allineerà al nuovo corso stilistico della Casa; una grande Suv a sette posti, destinata prima ad affiancare e poi a sostituire la Kodiaq endotermica, che quest'anno avrà una seconda generazione; infine, una wagon elettrica per prolungare la lunga e fortunata ...

Delle quattro novità assolute, la non è soltanto la capofila: è anche l'unica con un nome già

Nu i ett första steg är Skoda kortfattade kring detaljerna, men vi får en kort överblick över de kommande elbilarna. Skoda Elroq Först ut är Skoda Elroq. En kompakt elbil som Skoda lanserar nästa år.Skoda utlovar fyra nya elbilar och uppdatering av Enyaq fram till 2026. Bland annat kommer en elektrisk motsvarighet till Octavia kombi.