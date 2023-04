Così ildi Napoli Gaetanosulla possibilità che dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza , che si riunirà oggi in Prefettura , parta la richiesta alla Lega Serie A di ...... Formisano ; per il Comune c'è l'assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, De Iesu , ma dovrebbe intervenire il. Tema dell'incontro, l'organizzazione della festa spontanea ...A dirlo è ildi Napoli, Gaetano, in merito al tema dell'organizzazione per i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli che, in base ai risultati della prossima giornata di campionato,...

Sindaco Manfredi, su spostamento gara del Napoli decide Lega A Tiscali

Parla il primo cittadino sull'ipotesi di posticipare il derby per giocare alla stessa ora di Inter-Lazio. Sono giorni decisivi ..."Stiamo valutando: ci sono due proposte sul tavolo della discussione ma ovviamente non dipendono solo dal Comune perché l'eventuale ...