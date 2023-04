Silvia Zanardi vince il Gran Premio Liberazione Vittoria in volata | Tonetti e Bariani sul podio

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023)ha vinto il, corsa ciclistica giunta alla sua 37ma edizione per quanto riguarda il settore femminile. L’evento di livello 1.2 si è snodato lungo le strada di Roma, su un circuito completamente pianeggiante di 5,5 km attorno alle Terme di Caracalla, da affrontare 16 volte per un totale di 96 km. La 23enne emiliana, Campionessa d’Europa Under 23 nel 2021, si è imposta in uno sprint a ranghi compatti, conquistando così il suo primo successo stagionale e il quarto da professionista (lo scorso anno aveva festeggiato per due volte in Francia e una in Ungheria). La capitana della Bepink, Campionessa d’Europa nella Madison su pista, ha regolato Cristinae Giorgia(entrambe con la casacca della Top Girls Fassa Bortolo). ...