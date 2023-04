Si accascia per un malore | lo salva un cane

Leggi su agi

(Di martedì 25 aprile 2023) AGI - Era uscito da casa per andare a raccogliere della verdura quando improvvisamente è stato colto da une si èto a terra. Arlo è stato un cagnolino. È successo a Caltanissetta, nei pressi di via Parri, una zona impervia della città. Ilera con il suo padrone quando improvvisamente si è allontanato correndo. Poi è tornato nuovamente dal suo padrone e ha iniziato ad abbaiare insistentemente fino a quando il suo padrone ha deciso di seguirlo. Poco dopo l'anziano, un 87enne, è stato ritrovato riverso a terra. Il proprietario delha quindi chiamato il 118. I soccorritori, dopo le prime cure del caso, hanno trasferito l'uomo al Sant'Elia per accertamenti.