SETTORE GIOVANILE | GARE DEL WEEKEND | UNDER 17 | ROMA-PERUGIA 3-1

Leggi su seriea24

(Di martedì 25 aprile 2023) Trigoria, domenica 23 aprile 2023 – ore 12:30 – 26^ giornata Campionato17 Serie A e B Girone C: De Franceschi, Feola (64? De Luca), Goli?, Obleac (64? Mirra), Reale, Tumminelli (C), Levak (64? Di Nunzio), Surricchio (46? Ragone), Ceccarelli (46? Papa), Mlakar (72? Colasurdo), Della Rocca (72? Litti). A disp.: De Marzi, Morucci. All.: Ciaralli.: Belia, Nikolopoulos, Bussotti (C), Cottini (72? Astemio (56? Barberini), Ciattaglia (86? Cesaretti), Costanzi (56? Fontanelli), Falasca (72? Ambrogi), Lick?nas, Caprari, Torri (56? Nuti). A disp.: Migliorati, Fucci, Nsyme Nzali, Petterini. All.: Del Bene ARBITRO: Emanuele Velocci di Frosinone (gnoli – Camilli) RETI: 46’ Levak, 55? Ragone, 60? Lick?nas (P), 63? Della Rocca– Termina con una sconfitta il campionato del ...