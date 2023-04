Setta ' del digiuno' in Kenya | salgono a 83 i corpi ritrovati

(Di martedì 25 aprile 2023) NAIROBI, 25 APR - Altri dieciriesumati questa mattina nella foresta di Shakaola in, mentre 29 persone sono state ricoverate in gravi condizioni all'ospedale di Malindi. Il totale dei ...

Il totale dei morti, tra gli adepti della cosiddetta "digiuno" creata dal sedicente pastore Paul Mackenzie Nthenge, sale così ad 83 persone. Tra di loro, per quello che l'opinione pubblica ...... di capacità e di coraggio, particolarmente distinguendosi nel combattimento di Medelana, ed in quello alla confluenzaReno. Appennino Emiliano, settembre 1944 - aprile 1945". Follari, non ...Può far sorridere ma in alcuni paesi, come la RepubblicaCongo, ha attecchito ladei Raeliani, di coloro che attendono gli Ufo dal cielo che porteranno sulle loro navi spaziali i buoni, ...

'Setta del digiuno' in Kenya, ritrovati finora 51 cadaveri Agenzia ANSA

Altri dieci corpi riesumati questa mattina nella foresta di Shakaola in Kenya, mentre 29 persone sono state ricoverate in gravi condizioni all'ospedale di Malindi. (ANSA) ...La tragedia della setta in Kenya: 73 morti trovati nella foresta 73 corpi sono stati trovati nell’est del Kenya, in seguito a un’indagine sulla morte di diversi membri di una setta relig ...