Serie B | Pisa - Bari sub judice | cambia la classifica

Leggi su today

(Di martedì 25 aprile 2023)di nuovo ladel campionato diB dopo che il Giudice Sportivo non ha omologato il risultato di. I toscani hanno fatto ricorso per un presunto "errore tecnico" dell'arbitro Colombo, che non avrebbe interrotto il gioco dopo aver toccato il pallone nell'azione che...