Serie A | il Napoli vede lo scudetto | l’Atalanta riapre la lotta Champions

(Di martedì 25 aprile 2023) Si conclude la 31a giornata del campionato diA, con il torneo che entra ufficialmente nel rush finale. In vetta, ilha dato la spallata decisiva al campionato. I partenopei hanno espugnato l’Allianz Stadium grazie alla rete di Raspadori all’ultimo secondo, a discapito della Juventus. I bianconeri perdono così l’opportunità di sorpassare la Lazio e rimangono al terzo posto, ancora invischiati nella. Giacomo Raspadori,@livephotosport I ragazzi di Spalletti volano così verso il terzodella loro storia. Ilpotrà aggiudicarsi il tricolore già domenica prossima, battendo la Salernitana e sperando che l’Inter fermi la Lazio. I partenopei sono quindi a un passo dallo storico traguardo, in una stagione memorabile, in ...