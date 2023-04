Serie A | giudice sportivo | un turno a Landucci | 15 000 euro di ammenda alla Juventus

(Di martedì 25 aprile 2023) Il, dopo la trentunesima giornata diA, ha sanzionato lacon un’di 15.000“per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, rivolto un coro offensivo al Direttore di gara; per avere inoltre suoi sostenitori, nel cor-so della gara, intonato reiteratamente cori insultanti di matrice territo-riale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”. Inoltre, sempre per la società bianconera, inflitto undi squalifica al vice di Allegri, Marco“per avere, al termine della gara, nell’area spogliatoi, rivolto all’allena-tore della squadra avversaria epiteti offensivi e minacciosi; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”.di 10.000 ...

Nel comuniato del Giudice Sportivo Ines Pisano la partita Pisa - Bari risulta essere, almeno per il momento, 'sub iudice' ... il risultato di 1 - 2 a favore dei pugliesi nella partita di Serie B dell'Arena ... Pisa - Bari non è ancora finita. Il Giudice Sportivo lascia infatti sub - iudice la partita vinta dai pugliesi in rimonta per 1 - 2 dopo il ricorso presentato dai toscani, che contestano l'errore tecnico sull'episodio che nel finale di ... Arriva il bilancio del Giudice Sportivo dopo le partite della 34a giornata di Serie B. In tutto sono quattordici gli squalificati: si tratta di Marras (Cosenza), Caracciolo, Nagy e Sibilli (Pisa), Crociata, Giraudo e Varela ...

Nel comuniato del Giudice Sportivo Ines Pisano la partita Pisa-Bari risulta essere, almeno per il momento, "sub iudice".Il Giudice sportivo ha fermato per un turno 14 giocatori dopo la 34a giornata della Serie BKT. Salteranno la prossima gara Marras (Cosenza), Caracciolo,.