Serie A 22 23 | la classifica a confronto dopo 31 giornate

(Di martedì 25 aprile 2023) LaA giunge alla 31^ giornata della stagione 2022-2023, e iltra laattuale e quella dello scorso anno è sempre più definito. In particolare, il primo importante verdetto è sempre più prossimo, col Napoli (+12), che vince in extremis per 0-1 lo scontro d’altasul campo della Juventus, fresca della restituzione dei 15 punti di penalizzazione, e ipoteca di fatto lo Scudetto numero 3 della propria storia. Vincendo la prossima partita contro la Salernitana, e in caso di non vittoria della Lazio (+9), il sogno diventerà realtà. Proprio i biancocelesti, nell’anticipo di sabato pomeriggio, perdono nuovamente terreno, perdendo 0-1 tra le mura amiche contro il Torino (+3) ormai rimasto senza obiettivi. Al quarto posto resta invece la Roma (+2) che però, nel posticipo del lunedì, perde 3-1 ...