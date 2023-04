Sentiero della Stampella | Amodio | “Percorso storico da recuperare”

Leggi su ladenuncia

(Di martedì 25 aprile 2023) “Iltra storia, tradizioni, ambiente, natura…. e purtroppo trascuratezza”. Attraverso il video realizzato in collaborazione con Nicola Lamberti, l’avvocato giffonese Silvestroracconta il passato ed il presente di uno dei percorsi antichi più suggestiviprovincia di Salerno. Il rappresentante per i Picentini di Noi Moderati vorrebbe parlare anche di un futuro ricco di escursionismo e di turismo: purtroppo le sue ‘ambizioni’ si fermano dinnanzi alla mancata manutenzione del. Alcuni cedimenti del muro di contenimento e una panchina vandalizzata ben rendono l’idea di quanto andrebbe fatto per garantire la piena fruibilità in sicurezza dello. ...