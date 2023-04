Selvino in festa per i 75 anni di matrimonio di Antonietta e Domenico

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 aprile 2023). Correva l’anno 1948 e in un paese della Basilicata quando il 26 aprilesposava. 99lui, 97lei. Emigrati al Nord, a Sesto San Giov, due figli e il sogno di realizzare una casetta sulle montagne bergamasche, a. Tre quarti di secolo insieme festeggiati con il sindaco e il castoro Berto, la banda e le associazioni di volontariato.dà un consiglio per arrivare a 99: “Tanta pazienza e tanta coscienza”. La saggezza e poi un brindisi con tutti per festeggiare questi 75di amore.