Scudetto Napoli | Pecci | “Gira una grossa bugia Ora facciamo i signori”

(Di martedì 25 aprile 2023) L’ex calciatore del, Eraldo, si è soffermato sull’ormai prossima vittoria delloda parte della squadra azzurra. Eraldo, ex calciatore del, oggi opinionista sportivo, ha espresso il suo parere sull’ormai prossima vittoria delloda parte della squadra azzurra. Secondo, ilha meritato e non poco perché ha giocato un calcio di grande livello e non solo “perché le altre squadre avversarie hanno zoppicato”, una frase che ha lasciato lo stesso ex calciatore senza parole. Questo quanto affermato a Radio Marte: “Ilha fame di gloria, per diversi mesi ha dato spettacolo. Rispetto alla squadra di Sarri, che pure ha dato spettacolo ma non si scostava dalle altre, quella di oggi ha ...