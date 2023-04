Scudetto a un passo | ma Spalletti vuole concentrazione | cosa dirà al Napoli prima della Salernitana

... the colour of its football club which is about to win thefor the first time since 1990, ... Non prestare troppo orecchio a chi, ad ognifalso, bacchetta i giocatori che avrebbero ...Choc al termine di Juventus - Napoli , il match giocato all'Allianz Stadium domenica sera e vinto 1 - 0 dai partenopei, ora a undallo. Choc al termine della partita, quando si è scatenata la furia di Marco Landucci , vice di Massimiliano Allegri , mister bianconero. Landucci, stando a quanto scritto nel referto ...Con il Napoli a undall'aritmetica vittoria dello, a sette giornate dalla fine la serie A si concentra su un'incredibile lotta per un posto in Champions League che attualmente vede coinvolte ben sei ...

Napoli, Scudetto a un passo e tifosi già in festa: rivivi la diretta Corriere dello Sport

In Grecia da 5 anni gli arbitri stranieri dirigono i match di cartello. A Davide Massa è toccato uno dei derby di Atene. Al fischio finale invasione di campo e calcio ai genitali nel tunnel degli spog ...Il presidente dei primi due scudetti è il tifoso più entusiasta del successo travolgente ottenuto da De Laurentiis. E non ha dubbi: "C’è Diego anche in questo trionfo" ...