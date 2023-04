Sconfitti per 6-1 | i calciatori del Tottenham rimborseranno i tifosi

Leggi su agi

(Di martedì 25 aprile 2023) AGI - Idelsi sono offerti di rimborsare il prezzo del biglietto aiche li hanno seguito nella trasferta a Newcastle assistendo alla sconfitta per 6 a 1. L'ex squadra di Antonio Conte era sotto 5-0 dopo 21 minuti e in seguito a quel rovescio è stato esonerato il tecnico Cristian Stellini. "Apprezziamo il vostro tifo in casa e in trasferta", si legge in un comunicato dei giocatori, "sappiamo che questo gesto non cambia ciò che è accaduto domenica al St.James's Park e faremo di tutto per raddrizzare la situazione giovedì nella partita in casa contro il Manchester United, quando il vostro sostegno sara' ancora una volta tutto per noi". Il costo del biglietto verrà riaccreditato dal club direttamente ai. Dalla prossima partita in panchina ci sarà Ryan Mason, ex collaboratore del duo ...