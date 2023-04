Sciopero trasporti 2 maggio 2023 | ecco dove | orari | bus e tram a rischio

(Di martedì 25 aprile 2023) In arrivo unonazionale deimartedì 2. Ametro,e bus Atm. Ad annunciarlo è il portale del ministero delle Infrastrutture e dei. Secondo il loro calendario i mezzi si fermeranno per 4 ore. Caosdei treni alla stazione Termini, i mezzi non passano e le banchine sono sovraffollatedi 4 ore martedì 2: bus eMartedì 2si svolgerà unodi 4 ore. A darne notizia è il ministero delle Infrastrutture e deie la segreteria nazionale dell’organizzazione sindacale CONF.A.I.L. – F.A.I.S.A. Federazione Autonoma ...

... e in una Milano insono arrivati partigiani da tutte le zone circostanti. La resistenza ... oggi viceministro ai, già prima esponente locale di Fratelli d'Italia, noto non solo per ...... nella sanità, nei, più in generale nel welfare); e viene richiesto ai cittadini di ...Vuole forse piantare mitragliatrici invece che olivi Vuole aumentare i divieti al diritto di......da unonazionale in programma per martedì 2 maggio. A Milano saranno in dubbio quindi metro, tram e bus Atm. Ad annunciarlo, anche se manca il comunicato ufficiale dell'Azienda...

Lo sciopero generale di 24 ore in arrivo MilanoToday.it

I sindacati trasporti di Cgil, Cisl e Uil hanno indetto in maniera unitaria per il 26, 27 e 28 aprile una protesta contro la proposta di bando di gara che, sostengono, "mette a rischio diritti e reddi ...Non solo i treni - fermi per 24 ore tra il 30 aprile e il primo maggio -, nei prossimi giorni sono a rischio anche i mezzi del trasporto pubblico locale interessati da uno sciopero nazionale in progra ...