Sci alpino | slalomisti in allenamento a Livigno per 4 giorni di lavoro

(Di martedì 25 aprile 2023) Proseguono gli allenamenti per quanto riguarda la squadra azzurra maschile di slalom. Gli atleti che prenderanno parte alla Coppa del Mondo 2023-2024, infatti, sono in azione sulle nevi diper svolgere una sessione didi quattro, che si concluderà nella giornata di venerdì 28 aprile. Sulle impeccabili piste valtellinesi, con neve abbondante, saranno in azione Alex Vinatzer, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger e Tommaso Sala per unimportante a un solo mese dalla fine della stagione e, soprattutto, che andrà ad anticipare la pausa estiva, prima di iniziare a fare sul serio verso la nuova annata agonistica. Gliazzurri saranno in azione, come detto, fino a venerdì 28 aprile, e saranno agli ordini dell’allenatore responsabile Simone Del Dio assieme ai tecnici ...

Vinatzer, maurberger, Kastlunger e Sala sulle piste innevate di Livigno ROMA - Nuova tornata di allenamenti per la squadra azzurra di slalom maschile di Coppa del mondo, che approfitta delle

