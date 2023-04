Schifone | Più concertazione sulle Zes

(Di martedì 25 aprile 2023) “Ha ragione Luigi Carfora, nonostante proclami e comunicati trionfalistici, sulla attività della ZES Campania non si vedono risultati concreti. Agli effetti annunci non sono seguiti insediamenti o nuove iniziative economiche misurabili. Gli enti locali e le forze sociali restano escluse da qualsiasisui programmi. Con il Ministro Fitto dovremo procedere ad una ricognizione sui risultati”. Lo sostiene in una nota Luciano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

