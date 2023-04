Schianto di Borgo Palazzo | «Marco | un ragazzo solare e pieno di vita»

Marco Moioli , 28 anni di Seriate, è morto in un incidente stradale lungo viaPalazzo verso , dopo essere uscito dal lavoro. L'incidente Stando a quanto ricostruito finora, pare che alcune auto ...Precedente L'Aperidop delizia i palati a Portofino, salumi piacentini protagonisti nelligure ... 45enne trovato senza vita nella sua abitazione Tragicotra una moto e un SUV a Caratta, ......che si è svolta sabato e domenica nell'attraenteligure. Daniele Reponi "un po' Oste, un po' ... 45enne trovato senza vita nella sua abitazione Tragicotra una moto e un SUV a Caratta, ...

Tragico schianto tra auto e scooter in via Borgo Palazzo, Marco ... L'Eco di Bergamo

Stava andando con lo scooter a un funerale. Il padre Pierangelo non lo vedeva arrivare, lo chiamava al telefono e lui non rispondeva. Ha capito che doveva essere successo qualcosa.«Marco era un ragazzo solare, pieno di vita», dice Rossana Spreafico, mamma di Marco Moioli, che gli amici chiamavano «il Moio» , deceduto lunedì mattina in via Borgo Palazzo a seguito di un scontro f ...