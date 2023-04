Sanremo | tenta di strozzare l’ex datrice di lavoro ebrea al grido di «Allah Akbar» | fermato 46enne sudanese

(Di martedì 25 aprile 2023) Un uomo di 46 anni originario del Sudan, conosciuto dai servizi di igiene mentali per problemi psichici, ha aggredito ala sua exdindo di strozzarla aldi «». Lo riporta l’agenzia Ansa. La donna, titolare di un’attività commerciale, è riuscita a divincolarsi e a rifugiarsi in un negozio nelle vicinanze, ma è stata raggiunta dall’uomo. A quel punto sono intervenuti i carabinieri della compagnia diche hanno evitato il peggio: i militari hannol’aggressore e chiamato un’ambulanza, che lo ha portato al reparto psichiatrico dell’ospedale di Imperia. L’uomo è stato denunciato per minacce ete lesioni, e sul suo conto caso sono ora ...

