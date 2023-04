Samp Women | ripresa a Bogliasco in vista del match con il Sassuolo

(Di martedì 25 aprile 2023) Ladoriaè tornata al lavoro. Le blucerchiate di Mango in mattinata si sono ritrovate aper iniziare a preparare il prossimo impegno con ilvalido quale 6.a giornata della Poule Salvezza di Serie A Femminile e in programma sabato tra le mura amiche del “3 Campanili” (ore 12.30). Lavoro differenziato per Agnese Bonfantini. Indisponibili Bianca Fallico e Stefania Tarenzi. Intervento. Nel frattempo Vanessa Panzeri è stata sottoposta ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lesionato durante ildi andata con il. L’operazione è perfettamente riuscita e il difensore blucerchiato avvierà a breve l’iter riabilitativo del caso per ladell’attività ...

