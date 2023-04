Salvatore Germanà | chi è il carabiniere che salvò la ragazza dal suicidio del ponte | età | carriera | vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 25 aprile 2023) Anche oggi, per la Festa della Liberazione, 25 aprile 2023, andrà in onda, al solito orario, un’altra imperdibile puntata del programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Una puntata speciale, proprio perché cade in una data speciale, in cui la memoria rappresenta un elemento essenziale, soprattutto considerati gli ultimi avvicendamenti politici. Tra i tanti ospiti che sfileranno in puntata con le loro storie, anche, ilcheladaldel. Ecco cosa sappiamo di lui, continuate a leggere! Serena Bortone: chi è, età,, Oggi è un altro giorno, chi è il marito, figli,, Instagram Chi èe ...