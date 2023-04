Sabato | «Lukaku è fondamentale | Inzaghi è da confermare»

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 aprile 2023) Antonioha parlato della stagione nerazzurra, che vedrà l’Inter impegnata in due semifinali oltre che in Campionato.– Antonio, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato a Radio Sportiva della stagione nerazzurra: «Dovevamo recuperare, i Mondiali secondo me hanno falsato un po’ il Campionato.è una pedina, averlo recuperato è un vantaggio. C’è chi lo ha criticato, ma è un giocatore che quando è in forma è devastante. La semifinale col Milan sarà una partita interessante anche a livello europeo. Il Derby è sempre un punto di domanda, gli episodi faranno la differenza. Spesso la meno favorita sorprende. Sono entrambe cariche, dico 50 e 50.ha fatto un ottimo percorso, secondo sarebbe da ...