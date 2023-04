Ruzza e Lollobaroque bloccano tre isolati di Milano | più di mille persone in fila per un orologio

(Di martedì 25 aprile 2023) Ungratis. Oltrein file per riceverlo. La giornata milanese da incorniciare è stata organizzata da Lorenzo, imprenditore e orologiaio conosciuto in tutta Italia. Leggi anche –> Fiore Argento, la sorella Asia e papà Dario commentano il percorso della naufraga a L’Isola dei Famosi (VIDEO) Sono stati protagonisti indiscussi della giornata i “Watches”, consegnati gratuitamente alla gente (che si è riversata sin dalle prime ore dell’alba). Molti vip e tanti influencer sono stati presenti all’evento, potenziato dalla collaborazione con Lollo Baroque, noto Tiktoker, nella creazione dell’esclusivo e limitatoWatch. E il pubblico dei social a gran voce chiede un nuovo appuntamento con i “Watches”. L'articolo proviene da ...

Ruzza e Lollobaroque: coppia vincente, migliaia di persone per il watch day Affaritaliani.it

