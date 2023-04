Russia | Medvedev | Pronti a usare le armi nucleari se necessario | Lavrov | Nessuno ha bisogno della Terza guerra mondiale

(Di martedì 25 aprile 2023) 25 apr 21:11: "ha" 'ha, ma sembra che qualcuno sia pronto ad andare fino in fondo'. Lo ha detto il ...

25 apr 20:20: "Pronti a usare le armi nucleari se necessario" L'ex presidente Dmitrytorna ad agitare lo spettro di scenari apocalittici, avvertendo che la'non esiterà' ad ...L'ex presidente Dmitrytorna ad agitare lo spettro di scenari apocalittici avvertendo che la"non esiterà" ad usare per prima le armi nucleari se sentirà che è minacciata la sua esistenza. Un pericolo ...La, ha aggiunto, citato dalla Tass, in Ucraina sta combattendo 'con l'intera Nato' e 'tutto deve essere fatto per la vittoria'.ha fatto capire che Mosca potrebbe anche usare ...

L'ex presidente russo Dmitry Medvedev torna ad agitare lo spettro di scenari apocalittici avvertendo che la Russia "non esiterà" a usare per prima le armi nucleari se sentirà che è minacciata la sua e ..."La Gran Bretagna è il nostro nemico e sprofonderà nell'abisso del mare per un' arma russa", Il delfino di Putin reagisce alle ultime sanzioni contro Mosca. Il segretario della Nato valuta l'invio dei ...