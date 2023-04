Rugby | Benetton Rinnovo triennale per capitan Duvenage

Il mediano di mischia sudafricano ha deciso di indossare i panni del giocatore - allenatore TREVISO - Ilha rinnovato per altri tre anni il contratto di Dewaldt Duvenage, che continuerà ad essere un Leone sino al 30 giugno 2026. Il capitano dei biancoverdi, uno dei simboli degli ultimi ...Al Danie Craven Stadium di Stellenbosch si gioca la partita tra Stormers e, per l'ultimo turno dello UnitedChampionship 2022/2023. In Sudafrica i Leoni vogliono chiudere al meglio il campionato, ma gli Stormers desiderano proteggere il fattore campo. La ...SUD AFRICA - Al Danie Craven Stadium di Stellenbosch si gioca la partita tra Stormers e, per l'ultimo turno dello UnitedChampionship 2022/2023. In Sudafrica i Leoni vogliono chiudere al meglio il campionato, ma gli Stormers desiderano proteggere il fattore campo. ...

Rugby - Il Benetton Rugby ufficializza il rinnovo di Dewaldt Duvenage OnRugby

Il mediano di mischia sudafricano ha deciso di indossare i panni del giocatore-allenatore TREVISO (ITALPRESS) - Il Benetton Rugby ha rinnovato ...Lo staff dovrebbe avere a disposizione tutti gli Azzurri, mentre dal mercato potrebbe rientrare un ex biancoverde La stagione di United Rugby Championship del Benetton è ufficialmente conclusa, ma dop ...