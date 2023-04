Rottamazione quater | due mesi in più per fare pace con il fisco | scadenza il 30 giugno ISTRUZIONI

Poi con il pagamento della prima o unica rata della(il 31 luglio 2023) che va a definire l'adesione allastessa, il pignoramento si estingue totalmente. Le somme dovute a ...Due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura "" delle cartelle , prevista dalla legge di bilancio 2023. Lo annuncia il Ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota. Il nuovo termine per la presentazione delle domande ...Ricordiamo che è possibile ottenere la sospensione del fermo amministrativo anche in seguito ad istanza per larelativa a cartelle esattoriali che hanno portato all'iscrizione del ...

Lo slittamento del termine per presentare l’istanza di adesione dal 30 aprile al 30 giugno, costringerà i contribuenti al pagamento del 20% del totale dovuto, in un termine ristretto che va dal 31 ott ...Uno dei vantaggi della presentazione della domanda di rottamazione 2023 è che fin da subito sospende il pignoramento presso terzi.