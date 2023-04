Ross Pompeo | il disastro di Di Maio | ecco come si è meritato la poltrona

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 aprile 2023) La domanda sorge spontanea. Ora che è stato nominato Inviato Speciale dell'Unione Europea per il Golfo Persico, Luigi Disaprà almeno vagamente da che parte del globo si trova questo posto? Prenderà l'aereo giusto? Il nostro con la geografia, e in verità anche con la storia e tanto altro, ha sempre dimostrato di fare a pugni. Memorabile, sotto tutti gli aspetti, fu il suo viaggio in Francia in utilitaria, con Alessandro Di Battista alla guida, per stringere alleanza con i gilet gialli, cioè dei teppisti che avevano messo a ferro e fuoco le città d'oltralpe. Ne scaturì una crisi diplomatica. Di, che era allora vicepremier, cercò di rimediare allla buona e meglio: presa carta e penna, scrisse una lettera a Le Monde in cui si rubricava la visita a una scompagnata fuori porta e si sottolineava,captatio benevolentia, che la ...