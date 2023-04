Rooney | «L’era Messi-Ronaldo è finita | il migliore adesso è…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 25 aprile 2023) Le parole di Wayne, ex attaccante e capitano del Manchester United, sulla nuova era nel mondo del calcio Wayne, ex attaccante inglese del Manchester United, ha parlato al The Times dell’assegnazione del prossimo Pallone d’Oro. LE PAROLE – Chi vincerà il Pallone d’Oro? Sicuramente Haaland.è ildi tutti i tempi, ma in questo momento nessuno gioca meglio del norvegese . È ilal mondo.-Cristiano, mentre è appena cominciata quella di Haaland-Mbappé.