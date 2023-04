Rooney incorona Haaland | 'E' il migliore al mondo | merita il Pallone d'Oro E' finita l'era Messi-Ronaldo'

Commenta per primo WayneErling Haaland : è il bomber del Manchester City il miglior giocatore del mondo. L'ex attaccante del Manchester United, nella sua rubrica per il Times, non ha dubbi: ' Chi vincerà il ...SouthgateKane: "Grande forza mentale". 24 maggio 1961, Italia - Inghilterra 2 - 3 : in ... concesso per fallo di mano di Di Lorenzo, consente ad Harry Kane di staccare Wayneal vertice ...L'ex Pallone d'Oro e Manchester United, Michael Owen,Marcus Rashford e si sbilancia: 'in questa stagione può segnare almeno 30 gol '. Owen ...Rashford è a un passo dall'eguagliare Wayne...

Rooney incorona Haaland: 'E' il migliore al mondo, merita il Pallone ... Calciomercato.com

L'ex attaccante dello United ha parlato del profilo ideale che i Red Devils dovrebbero puntare nella prossima sessione di mercato.