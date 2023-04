(Di martedì 25 aprile 2023) Continuano i problemi per Cristianonella sua avventura con l'Al - Nassr .il gesto provocatorio sfoggiato nei confronti dei tifosi dell'Al Hilal, che l'ha messo alla gogna mediatica , c'...

Continuano i problemi per Cristianonella sua avventura con l'Al - Nassr . Dopo il gesto provocatorio sfoggiato nei confronti dei tifosi dell'Al Hilal, che l'ha messo alla gogna mediatica , c'è un nuovo "caso" che riguarda l'ex ...... che più volte ha litigato con l'ex suocera in modo anche. Un tradimento di CR7 Però ci sarebbe di più, un presunto tradimento che avrebbe ulteriormente allontanato Cristianoda ...perde le staffe: ecco cosa è successo al triplice fischioL'atteggiamento rinunciatario ostentato nel primo tempo dalla squadra avversaria ha scatenato la furia di Cristiano, che ha ...

Ronaldo furioso dopo l'eliminazione in coppa: le urla e la lite con l'allenatore Corriere dello Sport

Continuano i problemi per Cristiano Ronaldo nella sua avventura con l'Al-Nassr. Dopo il gesto provocatorio sfoggiato nei confronti dei tifosi dell'Al Hilal, che l'ha messo alla gogna mediatica, c'è un ...