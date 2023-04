Roma | un borsone nero pieno di droga al Quadraro | nei guai anche un minorenne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 25 aprile 2023). Laestende il suo territorio nella Capitale, soprattutto tra i giovanissimi, e lo spaccio ne raccoglie continuamente i frutti. Sempre più clienti, e soprattutto sempre più manovalanza attratta dai soldi facili, ma che, in realtà, tanto facili non sono. Le ultime operazioni dei carabinieri hanno portato all’arresto di tre persone, tra le quali una donna, un uomo e un, tutti invischiai nel losco lavoro dello smercio di sostanze nella Capitale., 13 chili dial posto della spesa: arrestato 30enne 17enne pronto per lo scambio con undiNel corso di alcuni controlli del territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diCasilina hanno arrestato tre persone, una donna ...