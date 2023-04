Roma-Milan | Serie A | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) La gara di andata, terminata 2-2 grazie a una rete al 90? di Tammy Abraham, segnò l’inizio della crisi del Diavolo che da lì in avanti visse il peggior periodo della sua stagione. La sfida di sabato prossimo, invece, rappresenta uno scontro diretto per la Champions League 2023-24, l’obiettivo che più conta per entrambe. Parliamo naturalmente di, partita valida per la 32esima giornata diA inall’Olimpico (ore 18) che sarà trasmessa in esclusiva sa DAZN. Ladi José Mourinho arriva a questa importantissimo match dopo il pesante ko con l’Atalanta per 3-1. Di sicuro all’Olimpico mancheranno Karsdorp, Wijnaldum e Smalling, tutti alle prese con infortuni di lungo corso. L’esterno potrebbe aver chiuso anzitempo la stagione mentre per il centrocampista e il difensore la speranza ...