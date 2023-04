Roma-Milan | data e orario della conferenza di Pioli | Serie A News

...- Torino (Fefè) Samp - Spezia (Montaldo) Empoli - Inter (Pazienza/Guarro) Monza - Fiorentina (Peduzzi) Udinese - Cremonese (Pontoni)- Lecce (Longo) Juventus - Napoli (Balice) Atalanta -(...Come se non bastasse la sconfitta a Bergamo contro l'Atalanta a incupire i pensieri di José Mourinho , a rovinare il rush finale dellaci si sta mettendo anche la sfortuna. Un'ecatombe di infortuni che, nel giro di cinque giorni ha decimato la rosa a disposizione del portoghese. Prima Smalling e Wijnaldum , out per qualche ...La Salernitana, però, coccola il suo bomber che, dopo aver già segnato in stadi prestigio - acontro le Lazio , a San Siro contro il, la traversa scossa all' Arechi contro l'Inter - sogna ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...È terminata ieri la 31a giornata di Serie A, si riparte già venerdì alle 18.30 con il nuovo turno di campionato. Di seguito gli aggiornamenti in arrivo da quotidiani e campi in chiave fantacalcio. IBR ...