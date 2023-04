Roma | la folle corsa di un’auto in contromano nel parco di Villa Doria Pamphilj – Il video

(Di martedì 25 aprile 2023) Sta spopolando sui social, anche grazie alla condivisione della pagina Instagram Welcome to Favelas, ildiche, nella notte, corre contno sulla carreggiata di via Leone XIII. Incidente soltanto sfiorato sulla strada ad alto scorrimento che attraversa il, a. Fortunatamente, i passeggeri di un veicolo che viaggia nel giusto senso di marcia riescono ad allertare il conducente che ha imboccato la corsia sbagliata. Dalle voci che si sentono nel, girato dall’auto che procedeva in direzione corretta, si evince che il conducente sia un ragazzo, «un pischello». Oltre a guidare la sua auto a velocità sostenuta, il giovane sembrerebbe inconsapevole del suo errore: pochi metri dopo essere ...

Incidente soltanto sfiorato sulla strada ad alto scorrimento che attraversa il parco Villa Doria Pamphilj, a. Fortunatamente, i passeggeri di un veicolo che viaggia nel giusto senso di marcia ...È diventato virale sui social il video che riprende lacorsa contromano di un' auto su via Leone XIII, a. Le immagini, diffuse dal canale Welcome to Favelas, riprendono la macchina sfrecciare sulla via che taglia in due Villa Pamphilj mentre ...Dopo pochi minuti, vedemmo un'automobile che scendeva veloce verso. Tolsi l'assicuro al mio ... Doveva essere in preda ad un terrore. Io tendevo tutti i muscoli e i nervi per mettere i colpi ...

Roma, la folle corsa di un'auto in contromano nel parco di Villa ... Open

FARA VICENTINO - Un nuovo video in cui si vede Soufiane Boubagura, 28 anni, il marocchino che ha sparato e ferito l'agente della Polizia locale Alto Vicentino, Alex ...Il 38enne alla guida di un Doblò bianco che ha seminato il panico tra le vie del quartiere è stato arrestato.