Roma | 20enne abusata in un palazzo Vicini sentono le urla e chiamano la polizia | arrestato l’aggressore

(Di martedì 25 aprile 2023) Una ragazza italiana, ventenne, intorno alle ore 21 del 22 aprile stava transitando in via Principe Eugenio a, quando, convinta di aver raggiunto il civico che stava cercando, è entrata in un portone sbagliato, dove ad attenderla ha trovato un bengalese di 38 anni poi tratto in arresto, che, dopo aver chiuso celermente la porta alle sue spalle, ha aggredito la vittima, prendendola per i capelli e, successivamente, palpeggiandola e baciandola con violenza. Ledella donna e le sue richieste d’aiuto hanno permesso di far giungere, da parte di un condomino, la richiesta di soccorso alla sala operativa della Questura diche, immediatamente, ha inviato sul posto la pattuglia. L’uomo, un bengalese di 38 anni, è stato subito individuato e bloccato dagli agenti delladi Stato del commissariato Viminale. ...

