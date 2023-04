Rocky | Dolph Lundgren svela i dettagli per un eventuale spinoff su Drago

(Di martedì 25 aprile 2023)ha stuzzicato i fan sulla trama di un potenzialediincentrato su Viktor, figlio dell'iconico pugile Ivan, apparso per la prima volta in Creed II. A luglio dello scorso anno si era diffusa la notizia di unoincentrato su Viktor, pugile russo interpretato in Creed II da Florian Munteanu., interprete dell'iconico Ivan, aveva inizialmente reagito in maniera molto critica all'annuncio, scagliandosi sui social contro la produzione, salvo poi ritirare il tutto. Da quel momento non si hanno avuto più aggiornamenti, ma di recente è stato propriore nuovi. Lo status ...

Nel film, oltre a Florian Munteanu nei panni di Viktor, ci sarà ovviamente ancheLundgren in quelli di Ivan, personaggio visto inIV e Creed II . L'attore, in un'intervista con ScreenRant ...Una capatina la fa anche il mitico Al Pacino, che vediamo a colazione con Stallone , così comeLundgren, il mitico Ivan Drago della saga di. Questa serie reality segna la seconda ...... col supporto degli amici di sempre, Al Pacino eLundgren, e delle donne della sua vita, la ... quasi nessuno conosce la versione privata dell'interprete die Rambo che, giunto a ...

Rocky: Dolph Lundgren svela i dettagli per un eventuale spinoff su ... Movieplayer

On-set incidents can be hilarious, embarrassing, or just plain dangerous. Charlotte Cripps picks the most memorable ...On-set incidents can be hilarious, embarrassing, or just plain dangerous. Charlotte Cripps picks the most memorable ...