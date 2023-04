Rissa a Varcaturo | arrestate tre persone

(Di martedì 25 aprile 2023). I tre arrestati se le davano di santa ragione a colpi di manici di scopa. Difficile per il Carabinieri bloccarliA Giugliano in Campania nella frazione di. I Carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti a via Largo Patria, su segnalazione del 112. Sul posto i militari hanno bloccato ed arrestato 3– uno originario dell’Angola mentre gli altri 2 della Tanzania – rispettivamente di 52, 60 e 54 anni. I militari dell’Arma hanno incontrato difficoltà per per fermare i tre. Gli attori di questa triste storia, infatti, nonostante la presenza dei Carabinieri, continuavano a darsele di santa ragione a sonori colpi di manici di scopa. Il 52enne e il 60enne sono stati medicati dal personale del 118 per una ferita lacero-contusa frontale e un trauma ...

