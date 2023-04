Rinvio Napoli-Salernitana | novità dopo l’incontro in Prefettura | due ipotesi in ballo

(Di martedì 25 aprile 2023) AGGIORNAMENTO ORE 15:30 –inditenuto in mattinata si è concluso e ci sonosul possibiledi, gara in programma sabato 29 aprile alle ore 15. Secondo quanto raccolto da “Radio Marte”, sono due leche il prefetto Claudio Palomba proporrà a Lega Calcio e al Ministro Matteo Piantedosi: richiesta di giocare in contemporaneae Inter-Lazio, ovvero domenica alle 12:30; far giocare il match del Maradona di domenica alle 15, ossiala sfida tra nerazzurri e biancocelesti. Manca ormai solo l’ultimissimo sforzo, le ultime vittorie e poipotrà finalmente festeggiare la vittoria dello ...

... Gaetano Manfredi sulla possibilità che dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, che si riunirà oggi in Prefettura, parta la richiesta alla Lega Serie A di posticipare- ...Maxi Schermo al Maradona durante Inter - Lazio "Al momento non ne abbiamo ancora parlato" La Lega ha negato il"Non lo ha detto direttamente, ma tenete presente che martedì il...- Salernitana, domani De Laurentiis in Prefettura per chiedere lo spostamento a domenica Proprio in Prefettura alle 12,30 di oggi avverrà l'incontro decisivo tra il club e gli organi ...

Calcio Napoli, il sindaco Manfredi: "Rinvio Napoli - Salernitana, decisione a breve" RaiNews

La partita che il popolo napoletano attende da una vita si avvicina e potrebbe coincidere proprio con la sfida casalinga tutta campana con la ..."E' la Lega che decide su eventuali spostamenti, noi non abbiamo poteri in merito. Con ADL stiamo facendo delle valutazioni sull'ordine pubblico" ...